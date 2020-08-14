Более 30 амурских ветеранов боевых действий получили в этом году жильё

В Амурской области 33 ветерана боевых действий в 2020 году получили собственное жильё. На приобретение квартир областной бюджет выделил тридцать пять с половиной миллионов рублей. Стоимость жилищного сертификата рассчитывали, исходя из стоимости «квадрата» жилья в Приамурье.

Речь идёт о ветеранах из Благовещенска, Белогорска, Ромненского, Тамбовского, Мазановского, Бурейского, Константиновского, Октябрьского, Шимановского и Серышевского районов.

«Квартирные сертификаты» выдаются в порядке очереди, сообщает региональное министерство соцзащиты. По закону общая площадь предоставляемого помещения должна быть не меньше 18-ти квадратных метров.

– Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в июне 2020 года в документ, в соответствии с которыми в случае смерти ветерана, состоявшего на учете, очередность на получение социальной выплаты сохраняется за членами его семьи, – пояснила Галина Шёлкова, замминистра социальной защиты области.

Стоит напомнить, что выплаты из областного бюджета участники боевых действий получают с 2009 года. За это время положенный сертификат получили 272 ветерана. На эти цели потратили около 200 миллионов рублей из региональной казны.