Директор амурского медколледжа Евгений Пушкарёв откроет картинную галерею

Фото: культура.благовещенск.рф

Руководитель Амурского медицинского колледжа Евгений Пушкарёв собрал более 150 работ амурских художников. В коллекцию вошла живопись и графика известных и малоизвестных авторов. Собрание станет основой первой частной картинной галереи Благовещенска.

В частную коллекцию Евгения Пушкарёва вошли работы более 30 художников, в числе которых заслуженные художники Российской Федерации Владислав Афанасьев, Владимир Водянин, Сергей Попов, Владимир Серебряков, член Российской Академии народного искусства Вадим Кондратьев. Представлены в коллекции и работы ушедших из жизни художников – например, недописанная картина Валентины Жуковой.

Собрание представил куратор галереи Амурского медицинского колледжа Павел Савинкин. В 13-минутном видео Савинкин показал помещения галереи, коротко рассказал об авторах и картинах. Видеозапись опубликована в фейсбук-сообществе «Амурские художники», пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

– В течение полугода в Благовещенске откроется собственная картинная галерея. Уже выбрано помещение – по секрету скажу, что оно находится в центре города, подробности пока не раскрываю. Смена выставок планируется каждые месяц-полтора. Будем обмениваться с другими городами, галереями, списываться с центральными выставками страны, заниматься научной работой. Будем рассказывать о художниках, их порой драматических судьбах, истории создания картин. То есть это будет не просто галерея, куда можно зайти и выйти. Это будет серьёзное предприятие культурного назначения, - рассказал Павел Савинкин.

Как сообщало управление культуры администрации Благовещенска, создание группы стало одним из этапов работы по муниципальному гранту в сфере культуры и искусства. Его получил Амурский союз художников на популяризацию произведений искусства. Проект называется «Поступь звонкая страны» и предполагает проведение передвижных выставок. Это результат сотворчества Амурской организации Союза художников, Амурского медицинского колледжа и управления культуры администрации Благовещенска.

По гранту увидел свет и каталог произведений амурских художников. Издание «Поступь звонкая страны» включает в себя живопись и графику 19 амурских художников. Автор издания – куратор галереи Амурского медицинского колледжа Павел Савинкин.