С 1 сентября амурских автомобилистов ждут три важных изменения

Первое изменение произойдёт в расчёте стоимости ОСАГО. Минимальная цена составит две с половиной тысячи рублей, максимальная – превысит пять тысяч. По мнению Центробанка России, такой «тарифный коридор» должен облегчить жизнь многим водителям.



Второе изменение — в ПТС и свидетельство о регистрации автомобиля теперь будут вносить данные о мощности двигателя, дату постановки машины на учёт, а также сведения о номере системы ЭРА-ГЛОНАСС и наличии таможенных ограничений.



В-третьих, сотрудникам ДПС выдадут новые приборы, с их помощью можно будет проводить диагностику автомобилей прямо на трассе. Если нарушения будут обнаружены, использовать автомобиль запретят. Устройство поможет определить параметры протектора шин, проверить тормозные системы, безопасность света фар и контролировать выхлоп дизельных двигателей.