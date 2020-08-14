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14августа
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сегодня, 13:33 3

С 1 сентября амурских автомобилистов ждут три важных изменения

С 1 сентября амурских автомобилистов ждут три важных изменения
Фото: https://ru.freeimages.com/

Новые изменения для автомобилистов вступят в силу уже 1 сентября. Коснутся они не только автовладельцев, но и инспекторов ДПС, – им выдадут новые приборы для диагностики машин, сообщает «Экономика сегодня».

Первое изменение произойдёт в расчёте стоимости ОСАГО. Минимальная цена составит две с половиной тысячи рублей, максимальная – превысит пять тысяч. По мнению Центробанка России, такой «тарифный коридор» должен облегчить жизнь многим водителям.

Второе изменение — в ПТС и свидетельство о регистрации автомобиля теперь будут вносить данные о мощности двигателя, дату постановки машины на учёт, а также сведения о номере системы ЭРА-ГЛОНАСС и наличии таможенных ограничений.

В-третьих, сотрудникам ДПС выдадут новые приборы, с их помощью можно будет проводить диагностику автомобилей прямо на трассе. Если нарушения будут обнаружены, использовать автомобиль запретят. Устройство поможет определить параметры протектора шин, проверить тормозные системы, безопасность света фар и контролировать выхлоп дизельных двигателей.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    А хабаровских?

  • inoy

    inoy
    53 минуты назад

    там априоре одни нарушители сейчас)))

  • Егорий

    Егорий
    45 минут назад

    Не, хабаровских ждут более другие изменения

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