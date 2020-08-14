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сегодня, 13:05 7

В Благовещенске на смотровой площадке хотят построить новый микрорайон

В Благовещенске на смотровой площадке хотят построить новый микрорайон
Фото: invest.amurobl.ru/

В Благовещенске новый микрорайон «Игнатьевская усадьба» обещает вместить 13 тысяч жителей. Его планируют построить на самой высокой площадке города, севернее Плодопитомника.

Должны построить более 300 тысяч квадратных метров жилья. Треть из них — под малоэтажное строительство. Региональное агентство по привлечению инвестиций ищет инвестора для застройки микрорайона.

— Микрорайон расположится на так называемой смотровой площадке. Вечером его жителям будет открываться панорама Благовещенска и китайского города Хэйхэ. Мы планируем сохранить естественные зелёные массивы и водоём, — рассказали инициаторы проекта компания ООО «Буреяжилпромстрой».


Сейчас на площадке ведут малоэтажную застройку и проводят коммуникации. В микрорайоне предусмотрят поликлиники, детские сады и школы. Также на территории разместят этнографический музей «Русская деревня», сообщает инвестиционный портал Амурской области.

— Желающих приобрести жильё в регионе много, но квартир на всех не хватает. Амурчане направили почти 3 400 заявок на ипотеку, из которых более 2 000 одобрены. Мы предлагаем льготы для решения жилищного вопроса, но эффективными они станут, если в регионе будут строиться новые дома, — отметил губернатор области Василий Орлов.

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#строительство

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Комментарии
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  • 111paxa111

    111paxa111
    1 час назад

    Игнатьевское шоссе встанет, как и микраха,нужно развязки и дороги строить

  • 111paxa111

    111paxa111
    1 час назад

    Игнатьевское шоссе встанет, как и микраха,нужно развязки и дороги строить

  • ordinary

    ordinary
    44 минуты назад

    Загадят склон и всё вниз будет течь в областную.

  • Lassie

    Lassie
    42 минуты назад

    Нью-Васюки

  • Deneo

    Deneo
    31 минута назад

    Ипотека была дорогая - плохо. Сделали дешёвую - плохо. Жилья мало - плохо. Собираются строить на 13 тысяч человек - плохо. Люди, вам, вообще, бывает когда-нибудь хорошо!? Уже достало это нытьё!!!

  • Myxira

    Myxira
    29 минут назад

    А церковь где? Непорядок: новый микрорайон хто окормлять будет?... Общественное здание в центре срочно передать РПЦ!

  • Odissey

    Odissey
    18 минут назад

    Хорошо, что собираются строить. Непонятно только зачем застраивать Игнатьевский склон, когда можно найти много других мест. Опять же, куда все эти люди поедут поутру? Правильно, в центр. Неплохо сначала бы транспортную инфраструктуру расширить.

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