В Благовещенске на смотровой площадке хотят построить новый микрорайон

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В Благовещенске новый микрорайон «Игнатьевская усадьба» обещает вместить 13 тысяч жителей. Его планируют построить на самой высокой площадке города, севернее Плодопитомника.

Должны построить более 300 тысяч квадратных метров жилья. Треть из них — под малоэтажное строительство. Региональное агентство по привлечению инвестиций ищет инвестора для застройки микрорайона.



— Микрорайон расположится на так называемой смотровой площадке. Вечером его жителям будет открываться панорама Благовещенска и китайского города Хэйхэ. Мы планируем сохранить естественные зелёные массивы и водоём, — рассказали инициаторы проекта компания ООО «Буреяжилпромстрой».





Сейчас на площадке ведут малоэтажную застройку и проводят коммуникации. В микрорайоне предусмотрят поликлиники, детские сады и школы. Также на территории разместят этнографический музей «Русская деревня», сообщает инвестиционный портал Амурской области.



— Желающих приобрести жильё в регионе много, но квартир на всех не хватает. Амурчане направили почти 3 400 заявок на ипотеку, из которых более 2 000 одобрены. Мы предлагаем льготы для решения жилищного вопроса, но эффективными они станут, если в регионе будут строиться новые дома, — отметил губернатор области Василий Орлов.