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14августа
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сегодня, 12:55 0

Для сельских домов культуры Приамурья создадут типовой проект

Для сельских домов культуры Приамурья создадут типовой проект
Фото: www.amurobl.ru

Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил строить дома культуры в небольших сёлах и деревнях по типовому проекту. По мнению Василия Александровича, это будет целесообразнее, чем реставрация уже старых зданий. В области по такой технологии строят фельдшерско-акушерские пункты.

– Учитывая состояние некоторых зданий, нередко дешевле и целесообразнее их снести и построить новые. Типовое решение позволит делать это быстро и эффективно. Необходимо проработать вопрос, рассмотреть вариант с быстровозводимыми конструкциями, которые точно будут лучше ветхих, устаревших строений. Они вполне способны быть надёжными и долговечными, удовлетворять всем требованиям к объектам культуры. У нас уже есть подобный опыт, так, в регионе по этой технологии возводятся 26 ФАПов, – отметил Василий Орлов.

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#губернатор #культура #строительство

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