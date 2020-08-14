Для сельских домов культуры Приамурья создадут типовой проект

Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил строить дома культуры в небольших сёлах и деревнях по типовому проекту. По мнению Василия Александровича, это будет целесообразнее, чем реставрация уже старых зданий. В области по такой технологии строят фельдшерско-акушерские пункты.

– Учитывая состояние некоторых зданий, нередко дешевле и целесообразнее их снести и построить новые. Типовое решение позволит делать это быстро и эффективно. Необходимо проработать вопрос, рассмотреть вариант с быстровозводимыми конструкциями, которые точно будут лучше ветхих, устаревших строений. Они вполне способны быть надёжными и долговечными, удовлетворять всем требованиям к объектам культуры. У нас уже есть подобный опыт, так, в регионе по этой технологии возводятся 26 ФАПов, – отметил Василий Орлов.