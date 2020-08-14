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14августа
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сегодня, 12:43 0

Среди пожарных команд Амурского ГПЗ выбрали лучшую

Среди пожарных команд Амурского ГПЗ выбрали лучшую
Фото: https://www.instagram.com/amur_gpz/

Впервые на территории Амурского ГПЗ прошел турнир профессионального мастерства среди пожарных команд. Специальные подразделения строящегося завода посоревновались в мастерстве и скорости тушения огня.

Им нужно было в считанные минуты привести в боевую готовность автоцистерну, спасти человека из горящего здания, попасть в яблочко струей из брандспойта с расстояния 10 метров.

Всего в турнире поучаствовали 8 пожарных команд, которые работают на территории ГПЗ, а также гости соревнований – команда пожарных Свободного и Свободненского района.

В итоге лучшими стали спасатели Амурского отряда частной пожарной охраны. Видео с соревнований выложили в своем аккаунте сотрудники пресс-службы Амурского ГПЗ.

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#МЧС #спорт

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