Среди пожарных команд Амурского ГПЗ выбрали лучшую

Впервые на территории Амурского ГПЗ прошел турнир профессионального мастерства среди пожарных команд. Специальные подразделения строящегося завода посоревновались в мастерстве и скорости тушения огня.

Им нужно было в считанные минуты привести в боевую готовность автоцистерну, спасти человека из горящего здания, попасть в яблочко струей из брандспойта с расстояния 10 метров.



Всего в турнире поучаствовали 8 пожарных команд, которые работают на территории ГПЗ, а также гости соревнований – команда пожарных Свободного и Свободненского района.



В итоге лучшими стали спасатели Амурского отряда частной пожарной охраны. Видео с соревнований выложили в своем аккаунте сотрудники пресс-службы Амурского ГПЗ.