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14августа
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сегодня, 12:30 0

В Благовещенске уже продают билеты на спектакли «Золотой маски»

В Благовещенске уже продают билеты на спектакли «Золотой маски»
Фото: goldenmask.ru

Напомним, в сентябре, в Приамурье откроется театральный фестиваль «Золотая маска». Зрители увидят постановки ведущих российских театров. Спектакли пройдут в нескольких городах области и билеты на них уже появились в продаже.


Их продают в кассах ОКЦ и Амурского театра драмы. Также билет можно купить через интернет: на сайтах amurteatr.ru и okcblag.ru. Стоимость от 500 рублей и выше

В областном центре постановки будут идти с 1 по 13 сентября. В Белогорск фестиваль приедет 3 и 11 сентября, в Тынду 14, в Зею 17 сентября.


Помимо спектаклей в программе фестиваля: мастер-классы и открытые лекции, написано на сайте фестиваля goldenmask.ru

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#Фестиваль «Золотая маска» #культура

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