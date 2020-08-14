В Благовещенске уже продают билеты на спектакли «Золотой маски»

Напомним, в сентябре, в Приамурье откроется театральный фестиваль «Золотая маска». Зрители увидят постановки ведущих российских театров. Спектакли пройдут в нескольких городах области и билеты на них уже появились в продаже.





Их продают в кассах ОКЦ и Амурского театра драмы. Также билет можно купить через интернет: на сайтах amurteatr.ru и okcblag.ru. Стоимость от 500 рублей и выше



В областном центре постановки будут идти с 1 по 13 сентября. В Белогорск фестиваль приедет 3 и 11 сентября, в Тынду 14, в Зею 17 сентября.







Помимо спектаклей в программе фестиваля: мастер-классы и открытые лекции, написано на сайте фестиваля goldenmask.ru