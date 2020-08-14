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14августа
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сегодня, 11:58 1

Логотип 75-летия Победы появится на колесе обозрения Хэйхэ

Логотип 75-летия Победы появится на колесе обозрения Хэйхэ
Фото: благовещенск.рф

Окончание Второй мировой войны отметят сразу на двух сторонах Амура. Праздничные мероприятия пройдут 3 сентября.

В одно и то же время жители городов и делегации из Благовещенска и Хэйхэ возложат цветы к памятникам погибшим воинам. Церемония спуска цветов в воды Амура пройдет с двух берегов, корабли России и Китая приблизятся друг к другу на максимально допустимое для федеральной границы расстояние.

Во время праздничного салюта, который запланирован на 21:00, на колесе обозрения Хэйхэ появится логотип 75-летия Победы.

Мэр Хэйхэ Ли Шифен рассказал, что в городе будет открыта выставка, посвященная освобождению советскими войсками китайских территорий. Китайская сторона расскажет о ней в видеоролике, который в перспективе увидят и амурские школьники, сообщает пресс-служба городской админитсрации.

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#история #Китай #память #праздники

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    36 минут назад

    я настолько стар ,что помню форум на Амуринфо?

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