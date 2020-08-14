Логотип 75-летия Победы появится на колесе обозрения Хэйхэ

Фото: благовещенск.рф

Окончание Второй мировой войны отметят сразу на двух сторонах Амура. Праздничные мероприятия пройдут 3 сентября.



В одно и то же время жители городов и делегации из Благовещенска и Хэйхэ возложат цветы к памятникам погибшим воинам. Церемония спуска цветов в воды Амура пройдет с двух берегов, корабли России и Китая приблизятся друг к другу на максимально допустимое для федеральной границы расстояние.



Во время праздничного салюта, который запланирован на 21:00, на колесе обозрения Хэйхэ появится логотип 75-летия Победы.



Мэр Хэйхэ Ли Шифен рассказал, что в городе будет открыта выставка, посвященная освобождению советскими войсками китайских территорий. Китайская сторона расскажет о ней в видеоролике, который в перспективе увидят и амурские школьники, сообщает пресс-служба городской админитсрации.