В Благовещенске распродают старинные особняки

Фото: благовещенск.рф

На электронной площадке проведут торги, на которых можно будет заполучить в собственность старинный особняк в Благовещенске. Однако, распоряжаться объектом культурного наследия по своему усмотрению — снести или перестроить, — не удастся. Новым владельцам будет доступна лишь реставрация и облагораживание зданий, сообщили в администрации города.

Один из особняков находится по адресу: улица Красноармейская, 154. Двухэтажное здание в эклектичном кирпичном стиле,площадью 215,9 квадратных метров построено по проекту неизвестного архитектора в 1905 году. Заявки для участия принимают до 20 сентября, 24 сентября будет известно имя нового владельца.

Также на продажу выставили бывший доходный дом Петра Ивановича Берчанского, по адресу: улица Калинина, 57. Здание площадью более 200 квадратных метров было построено в 1916 году. Здание находится в аварийном состоянии. Нового владельца ждет кирпичное двухэтажное здание в стиле кирпичной эклектики. Заявки на участие в конкурсе принимают до 31 августа, итоги — 4 сентября.

Кроме того на торги выставят«Дом Н.С. Алферовой». Здание по адресу: улица Мухина, 53 построили в 1903 году. Одноэтажный особняк с цокольным этажом сохранил даже деревянные наличники. Заявки от претендентов принимаются до 11 сентября, итоги подведут 17 сентября.

Напомним, будущие владельцы не смогут снести или перестроить объекты культурного наследия. Домовладельцы получат право реставрировать и приспосабливать особняки к современному использованию, все инновации будут внесены под наблюдением специалистов. Подробную информацию по продаже можно узнать на сайте администрации в разделе «Продажа муниципального имущества и права аренды» или по телефону: 22 37 17, 22 37 20.

Также новых владельцев ждет ждет приятный бонус — объекты культурного наследия не облагаются налогами.