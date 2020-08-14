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сегодня, 11:27 0

Россияне прячут крупную мелочь в копилках

Россияне прячут крупную мелочь в копилках
Фото: pixabay.com

Жители России отказываются использовать крупную мелочь, в том числе номиналом в 10 рублей. Выводы сделали эксперты на основе данных ЦБ. По мнению финансистов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот, увеличивается производство монет, в том числе и больших номиналов, пишут «Известия».

По состоянию на конец 2019 года в обращении находилось 67,8 миллиарда монет, а в этом году их количество увеличилось еще на 362 миллиона штук.

— Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть её оседает в копилках или теряется. Например, за 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по семь монет на каждого жителя. По состоянию на 1 июля 2020 года в платёжный оборот в нашей стране выпущено 68,2 миллиарда монет, — объяснили в регуляторе.

Если округлить, то окажется, что на одного россиянина сейчас приходится по 465 монет. Наиболее активно используется в обороте мелочь номиналом пять и 10 рублей, добавили в ЦБ.

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#финансы

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