В столице Приамурья в полночь горели хозпостройки

Ночью в Благовещенске по улице Октябрьской пожарные тушили три хозяйственных постройки. Сообщение о возгорании на частном подворье поступило около полуночи.

Спустя пять минут к месту происшествия прибыли спасатели. 19 человек и четыре машины. Через 11 минут возгорание ликвидировали. Важно, что пожарные смогли предотвратить распространение огня на жилой дом стоящий рядом.







Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадавших нет. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.