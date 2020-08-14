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14августа
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сегодня, 11:40 1

В столице Приамурья в полночь горели хозпостройки

В столице Приамурья в полночь горели хозпостройки
Фото: https://www.instagram.com/kriminal.blg/

Ночью в Благовещенске по улице Октябрьской пожарные тушили три хозяйственных постройки. Сообщение о возгорании на частном подворье поступило около полуночи.

Спустя пять минут к месту происшествия прибыли спасатели. 19 человек и четыре машины. Через 11 минут возгорание ликвидировали. Важно, что пожарные смогли предотвратить распространение огня на жилой дом стоящий рядом.


Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадавших нет. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

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#МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    криминальный АИ-уберите эти лженовости в отдельный блок

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