Более 18 тысяч амурчан получат пособие на ребёнка от 3 до 7 лет

Еженедельно число получателей пособия растёт, поскольку приём заявлений от амурчан идёт постоянно.



Напомним, заявление можно подать до конца года. Однако, семьи получат деньги за весь период 2020 года. Проще говоря, подав документы в августе или сентября, граждане получат деньги и за все предыдущие месяцы, начиная с января текущего года.



Бумаги для оформления пособия можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или органах соцзащиты на местах по предварительной записи, рассказали в пресс-службе областного министерства социальной защиты населения.



Также документы принимают почтой.