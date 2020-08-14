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14августа
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сегодня, 10:55 0

«Посылку добра» отправили в благовещенский приют

«Посылку добра» отправили в благовещенский приют
Фото: http://www.admblag.ru/

Волонтеры и сотрудники молодежной библиотеки имени А. П. Чехова собрали посылку добра. Её передадут подопечным благовещенского приюта «Надежда».

В рамках проекта мы оказываем помощь тем, кто остро в ней нуждается, помогаем пожилым и малообеспеченным людям, собираем «посылки добра», отметила Александра Бородина, заведующий молодежной библиотекой им. А.П. Чехова. В данном проекте молодежная библиотека выступает связующим «мостиком», который помогает тем, кто самостоятельно не может справиться с проблемой и найти помощь. Мы ищем социальных партнеров, готовых оказать поддержку, где-то купить продукты, где-то средства личной гигиены, а иногда и решить какие-то юридические вопросы. Мы благодарим ООО «Амурская Медицинская Компания» и Радия Рудольфовича за то, что они так быстро откликнулись и помогли собрать «посылку добра» для постояльцев приюта».

Работу в рамках проекта #библиотекаДобрыхел волонтеры ведут уже давно. До пандемии они помогали пожилым жителям города, продолжают эту традицию и после снятия ограничений.

Кроме этого, волонтёры придумывают и проводят развлекательные программы для детей, а также помогают Амурскому биолого-туристическому центру.

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