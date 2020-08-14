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Проект русско-китайской канатной дороги изменился: гондолы станут больше, а терминал – выше

Проект русско-китайской канатной дороги изменился: гондолы станут больше, а терминал – выше
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В проект трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ внесли изменения. Как рассказал представитель инвестора в регионе, исполнительный директор «ЗЭД-девелопмент» Владимир Коновалов, пропускная способность дороги снизится, но зато увеличится количество пассажиров в гондоле.

На реализацию проекта инвестор, группа компаний «Регион», направит 4,6 миллиарда рублей.

— Главные отличия от первоначального проекта коснутся терминала канатной дороги. Его по спецзаказу разработало архитектурное бюро из Нидерландов. Основное здание планируется сделать четырёхэтажным, а его площадь увеличена почти в два раза до 26 тысяч квадратных метров. Изменены также и основные элементы самой канатной дороги. В связи с требованиями контрольно-надзорных органов, пропускная способность была снижена до 457 человек в час, однако вместимость пассажиров в одну гондолу будет увеличена. Одновременно в ней смогут находится 110 человек, — сообщил Коновалов.

Также планируется увеличить объём инвестиций в строительство таможенно-логистического терминала в районе моста через реку Амур. Сумма вырастет почти до 6,8 миллиарда рублей. При этом сроки ввода объекта в эксплуатацию остаются без изменения — терминал заработает в середине 2024 года, сообщает пресс-служба правительства области.

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#областная власть #строительство #технологии #транспорт

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