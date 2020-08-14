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сегодня, 10:28 0

На Калинина устанавливают энергосберегающие светильники

На Калинина устанавливают энергосберегающие светильники
Фото: www.admblag.ru

В областном центре на улице Калинина активно модернизируют сети освещения. Напомним, комплексный ремонт участка от улицы Тенистой до Краснофлотской проводят на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас там обновляют наружное освещение! Меняют бетонные опоры на цинковые. Старые лампы накаливания заменят светодиодными энергосберегающими светильниками.

На участке от улицы Тенистой до Октябрьской рабочие закончили монтаж опор. Сейчас подрядчик работает на участке от Горького до Амурской. Там под новые опоры закладывают фундаменты, сообщила пресс—служба городской администрации.

– Пока мы установили 100 опор. Столько же старых демонтировали, они в очень плачевном состоянии – потрескавшиеся и покосившиеся. На участке от улицы Горького рабочие подготовили 20 закладных под опоры, кабельная конструкция почти уже на всем протяжении улицы заложена под землей», – рассказал руководитель подрядной организации.

Всего на улице Калинина заменят 204 опоры освещения. Завершить работы должны к середине ноября.

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#ЖКХ

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