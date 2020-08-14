Победители конкурса «Цветущий город» подарили Благовещенску восемь клумб

Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf

В Благовещенске подвели итоги городского конкурса «Цветущий город». Одна из сетей цветочных салонов признана победителей в номинации «Лучшая цветочная клумба на набережной реки Амур».

Сотрудники компании высадили около пяти тысяч цветов, которые украсили клумбы по всему городу. Пять цветников с красной и белой петунией оформили в районе пересечения улиц Красноармейской и Угловой. На перекрестке улиц Ленина — Кузнечная красуются клумбы в виде корзин с высаженными бархатцами и петунией.

Главной конкурсной работой компании стали две клумбы на набережной Благовещенска. Оба цветника, по 160 квадратных метров каждый, украсили бархатцами, петунией и цинерарией. В общей сложности на клумбах расцвети около трёх тысяч цветов, сообщает администрация Благовещенска.

— Времени у нас было три недели. Для оформления таких клумб это, конечно, очень мало. Но мы за неделю сделали ландшафтный проект, потом работали над клумбами. Трудились всей нашей компанией. Это укрепляет корпоративный дух. Нам очень понравилось, это очень интересно. И в очередной раз мы себе показали, что мы лучшие. В следующем году однозначно тоже будем украшать город, что-нибудь оригинальное придумаем. Делаем все это не только для конкурса, а ради того, чтобы сделать Благовещенск лучше. Все мы, предприниматели, такие же жители города, хотим видеть его красивым и ухоженным, — рассказала представитель сети Халия Манукян.