АМУРЧАНЕ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ ВО ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛЕ (!!!!) НОШЕНИЯ МАСОК

Жители области присоединились ко Всемирной неделе ношения масок. В социальных сетях они активно публикуют фото с хэштегами #worldmaskweek, #всемирнаянеделямасок.

Фото жителей Приамурья разместят в аккаунте ведомства, если пользователи добавят хэштег @rospotrebnadzor.official. Кстати, идея акции принадлежит некоммерческой организации Pandemic Action Network.

По словам специалистов, вирусы передаются через капли, которые выделяются во время разговора, чихания или кашля. Маска задерживает их и позволяет защитить других людей от «заразы».

Специалисты напоминают, что маска должна как можно ближе прилегать к лицу. Нельзя прикасаться к маске, при ношении. Многоразовое изделие нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов, а затем прогладить горячим утюгом.