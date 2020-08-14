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14августа
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сегодня, 10:20 4

Амурчане активно участвуют во Всемирной неделе ношения масок

Амурчане активно участвуют во Всемирной неделе ношения масок
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Жители области присоединились ко Всемирной неделе ношения масок. В социальных сетях они активно публикуют фото с хэштегами #worldmaskweek, #всемирнаянеделямасок.

Фото жителей Приамурья разместят в аккаунте ведомства, если пользователи добавят хэштег @rospotrebnadzor.official. Кстати, идея акции принадлежит некоммерческой организации Pandemic Action Network.

По словам специалистов, вирусы передаются через капли, которые выделяются во время разговора, чихания или кашля. Маска задерживает их и позволяет защитить других людей от «заразы».

Специалисты напоминают, что маска должна как можно ближе прилегать к лицу. Нельзя прикасаться к маске, при ношении. Многоразовое изделие нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов, а затем прогладить горячим утюгом.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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    43 минуты назад

    АМУРЧАНЕ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ ВО ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛЕ (!!!!) НОШЕНИЯ МАСОК

  • Поиск

    Поиск
    42 минуты назад

    Модератор есть на сайте?

  • retrogr

    retrogr
    38 минут назад

    полгода как уже

  • retrogr

    retrogr
    38 минут назад

    полгода как уже

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