Коронавирус чуть не оставил амурскую абитуриентку без общежития

Мама абитуриентки Амурского медицинского колледжа, которую отказались заселять в общежитие из-за новых требований Роспотребнадзора, обратилась за помощью в редакцию Амур.инфо.

– Дочь поступила на бюджет, прошла по баллам. Когда мы пришли в приёмную комиссию отдавать документы, нас сразу предупредили, что из-за требований Роспотребнадзора заселять в общежитие первокурсников в этом году не будут. По новым нормам в комнате могут жить только два человека, чтобы их соблюсти, придётся расселять студентов старших курсов, поэтому первокурсникам места не хватит, – рассказала Ольга Петровна.

В качестве решения проблемы в приёмной комиссии предложили подать документы в филиал медколледжа в Райчихинске или в складчину с другими родителями снимать квартиру в Благовещенске.

– Средств на это у нас нет, мы очень рассчитывали на общежитие. Информация о том, что общежитие предоставляется, указана и на сайте. Получается, учиться в этом году будут только благовещенские или те, у кого есть средства. Нам, что же, возвращаться обратно в школу, хотя мы поступили? – недоумевает мама абитуриентки.

Специалисты приёмной комиссии медколледжа были немногословны, но подтвердили, что в этом году первокурсникам общежитие предоставлять не будут.

А вот директор учебного заведения заверил нас, что без общежития останутся только студенты-платники.

– На данный момент никаких приказов и распоряжений от Роспотребнадзора нам не поступало, норма по-прежнему составляет 6 квадратных метров на человека. По этим нормам у нас в общежитии есть около 160 мест, – рассказал директор Амурского медицинского колледжа Евгений Пушкарев. – Существует очередность заселения – в первую очередь в общежитие заселяем сирот, инвалидов и детей из многодетных семей. Также на сегодняшний день хватает мест и всем, кто поступил на бюджет.

По словам Евгения Владимировича, не хватит мест только внебюджетникам и в приёмной комиссии об этом сразу предупреждают. Часто людям это не нравится, так как помимо платы за учебу приходится искать и средства на съёмное жильё.

– Что касается семьи, которая к вам обратилась, – им сказали неправду. Очень жаль, что они не подошли ко мне, мы бы решили этот вопрос, – отметил директор Амурского медицинского колледжа.

Между тем, Евгений Пушкарев подчеркнул, что в двадцатых числах августа ожидаются документы, которые разъяснят, как обучение будет вестись в условиях коронавируса в новом учебном году. Есть вероятность, что там будут и рекомендации, касающиеся новых норм расселения в общежитии. Он подчеркнул, если по новым нормам количество мест в общежитии сократится, им придётся соблюдать требования Роспотребнадзора.

Не слышали о нововведениях и в других учебных заведениях. Например, в Амурском педагогическом колледже тоже ждут 20 августа.

– Нам подобных документов не поступало, – рассказала директор педколледжа Мариана Котенко. – В нашем общежитии произошли некоторые изменения, связанные с коронавирусом: мы рассредоточили входы в общежитие, а семейные пары теперь живут в отдельном подъезде, но количество мест в осталось прежним. После 20 августа появится документ, возможно, там будет что-то и по общежитиям.