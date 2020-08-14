В Приамурье снова открываются детские игровые комнаты

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С сегодняшнего дня в Амурской области разрешена работа детских игровых комнат и развлекательных заведений для малышей. Распоряжение об этом подписал губернатор Приамурья Василий Орлов.

С пятницы, 14 августа, детские игровые комнаты и развлекательные центры возобновляют свою работу с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер безопасности, сообщает портал правительства Амурской области.

Ограничения были введены из-за угрозы распространения коронавируса. С 10 июля в Благовещенске открыли кафе с уличными верандами. А также проведение свадебных церемоний в присутствии не более 10 человек. Возобновилась и работа музеев для посещения группами не более 10 человек.