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14августа
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сегодня, 09:52 0

В Приамурье снова открываются детские игровые комнаты

В Приамурье снова открываются детские игровые комнаты
Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня в Амурской области разрешена работа детских игровых комнат и развлекательных заведений для малышей. Распоряжение об этом подписал губернатор Приамурья Василий Орлов.

С пятницы, 14 августа, детские игровые комнаты и развлекательные центры возобновляют свою работу с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер безопасности, сообщает портал правительства Амурской области.

Ограничения были введены из-за угрозы распространения коронавируса. С 10 июля в Благовещенске открыли кафе с уличными верандами. А также проведение свадебных церемоний в присутствии не более 10 человек. Возобновилась и работа музеев для посещения группами не более 10 человек.

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#коронавирус #дети

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