В Благовещенске на десять дней перекроют улицу Воронкова
В Благовещенске с 15 августа перекроют улицу Воронкова. Как сообщает пресс-служба администрации города, полностью ограничат движение на участке от Тепличной до подъезда к областному перинатальному центру.
Подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие. Дорожные работы планируют завершить к 23 августа.
В связи с этим в городе изменится схема движения автобусов №№ 2К, 4, 11, 24, 25, 30, 36, 44. При этом конечной остановкой станет Амурская областная клиническая больница.
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