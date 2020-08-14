В Благовещенске на десять дней перекроют улицу Воронкова

В Благовещенске с 15 августа перекроют улицу Воронкова. Как сообщает пресс-служба администрации города, полностью ограничат движение на участке от Тепличной до подъезда к областному перинатальному центру.

Подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие. Дорожные работы планируют завершить к 23 августа. В связи с этим в городе изменится схема движения автобусов №№ 2К, 4, 11, 24, 25, 30, 36, 44. При этом конечной остановкой станет Амурская областная клиническая больница.

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