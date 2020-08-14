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14августа
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сегодня, 09:35 5

В Благовещенске на десять дней перекроют улицу Воронкова

В Благовещенске на десять дней перекроют улицу Воронкова
Фото: http://www.admblag.ru/

В Благовещенске с 15 августа перекроют улицу Воронкова. Как сообщает пресс-служба администрации города, полностью ограничат движение на участке от Тепличной до подъезда к областному перинатальному центру.

Подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие. Дорожные работы планируют завершить к 23 августа.

В связи с этим в городе изменится схема движения автобусов №№ 2К, 4, 11, 24, 25, 30, 36, 44. При этом конечной остановкой станет Амурская областная клиническая больница.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    всем надо ходить пешком по тротуарам, что б не было как в Хабаровске

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    А как в Хабаровске? Тоже губернатора посадят? Или что вы имеете ввиду?))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    чёб люди по дорогам не ходили-их надо все перерыть

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Это же всё временно и делается,для нас,дороги,хорошо,что деньги выделили на дороги,жильцы Тепличной улицы,давно ждали ремонта.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    59 минут назад

    одно и тоже место по 10 раз перекапывают

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