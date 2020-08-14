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14августа
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сегодня, 09:01 0

Правоохранители просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Свободном

Правоохранители просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Свободном
Фото: www.gzt-sv.ru

Сотрудники правоохранительных органов просят откликнуться очевидцев и свидетелей ДТП в Свободном, где под колесами большегруза погиб ребёнок.

Информацию о происшествии можно сообщить по телефону 8 (914) 189-76-46, заместителю руководителя ВСО СК России Денису Юрьевичу.

Напомним, что трагедия произошла 13 августа около 14 часов на улице Комарова. Водитель «Урала» насмерть сбил семилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде по обочине дороги.

По факту происшествия Свободненская городская прокуратура начала проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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#дети #ДТП #происшествия

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