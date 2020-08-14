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14августа
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сегодня, 07:07 0

Водителей начали штрафовать за багажники на крыше авто

Водителей начали штрафовать за багажники на крыше авто
Фото: tass.ru

Сотрудники ГИБДД начали штрафовать российских водителей за багажники на крыше авто. Теперь их наличие является изменением конструкции ТС. Об этом сообщает "Аргументы и факты".

В 2020 году в силу вступили обновленные требования технического регламента, которые требуют обязательной сертификации багажников, расположенных на крыше. Отныне, такие изменения в конструкции авто необходимо регистрировать в отделениях ГИБДД и сертифицировать в специальных лабораториях. Нововведения также коснулись установки фаркопа, изменения фар, установки самодельных багажников. Подробно ознакомиться с перечнем обновленного регламента можно на официальном сайте МВД России.

Штатные багажники, предусмотренные заводом — изготовителем не попадают под действие новых правил, их использование вполне допустимо. Кстати, штраф за установку багажников составляет 500 рублей. Кроме того, установленный "незаконным образом" багажник потребуется демонтировать по требованию инспектора, который в любом случае вынудит "устранить неисправность" на месте, а уже после этого выпишет штраф.

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#закон #СМИ #транспорт

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