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14августа
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сегодня, 06:30 0

Спецслужбы США боятся хакерской группировки Fancy Bear

Спецслужбы США боятся хакерской группировки Fancy Bear
Фото: life.ru

ПО хакеров, по мнению американских спецслужб, способно загружать и скачивать файлы с любого компьютера. Об этом сообщает "ТАСС".

Соответствующие утверждения содержатся в заявлении, распространенном в четверг Агентством национальной безопасности и Федеральным бюро расследований США. Специалиста удалось установить, что хакеры используют шпионскую программу "Дроворуб". По мнению ФБР США, группировка имеет связь с российской разведкой. Программа якобы работает с операционной системой "Linux" и способна маскироваться. Российский посол в США ранее уже критиковал Вашингтон за совершенно беспочвенные заявления, в том числе и о причастности подобных хакерских группировок к России. Москва уже давно предлагает Вашингтону сотрудничество по вопросам кибербезопасности и решения возникающих проблем и вопросов. Власти США игнорируют предложения российской стороны, продолжая обвинять Москву в самых разнообразных киберпреступлениях. По мнению специалистов, даже само название "Drovorub" говорит о чей-то шутке над спецслужбами США.

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#интернет #США #технологии

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