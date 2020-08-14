Спецслужбы США боятся хакерской группировки Fancy Bear

Соответствующие утверждения содержатся в заявлении, распространенном в четверг Агентством национальной безопасности и Федеральным бюро расследований США. Специалиста удалось установить, что хакеры используют шпионскую программу "Дроворуб". По мнению ФБР США, группировка имеет связь с российской разведкой. Программа якобы работает с операционной системой "Linux" и способна маскироваться. Российский посол в США ранее уже критиковал Вашингтон за совершенно беспочвенные заявления, в том числе и о причастности подобных хакерских группировок к России. Москва уже давно предлагает Вашингтону сотрудничество по вопросам кибербезопасности и решения возникающих проблем и вопросов. Власти США игнорируют предложения российской стороны, продолжая обвинять Москву в самых разнообразных киберпреступлениях. По мнению специалистов, даже само название "Drovorub" говорит о чей-то шутке над спецслужбами США.