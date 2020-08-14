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14августа
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сегодня, 03:43 0

Две культовые, новые DeLorean DMC-12 были найдены в США

Две культовые, новые DeLorean DMC-12 были найдены в США
Фото: morning-news.ru

По мнению некоторых источников, состояние машин оставляет желать лучшего, но если под "не лучшим" состоянием предполагать спущенные колеса и пыль на лакокрасочном покрытии, то что тогда назвать идеальным состоянием для 40-летних машин? Об этом сообщает "Мой Брянск".

Культовые автомобили были найдены в одном из сараев в Калифорнии. Пробег автомобилей составляет 22.5 и 2.6 километра. Судя по всему, машины сразу после покупки отправились на хранение. Находка подобных автомобилей подобна подарку судьбы, ведь состояние раритета можно назвать "салонным".

Владелец планирует продать легендарные автомобили по цене в 3.6 миллиона рублей. Для коллекционеров сумма не является критичной и даже наоборот, совсем невелика. Кстати, оба автомобиля датируются 1981 годом выпуска, и оба оснащены шестицилиндровым V-образным силовым агрегатом в 132 лошадиных силы. Объем двигателя составляет 2.8 литра. Разгон до 100 километров в час у этих "малышек" занимает 10 секунд. Всего таких автомобилей было выпущено порядка 9 тысяч экземпляров, из которых сохранилось около 6.5 тысяч.

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#история #производство #транспорт

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