Две культовые, новые DeLorean DMC-12 были найдены в США

Культовые автомобили были найдены в одном из сараев в Калифорнии. Пробег автомобилей составляет 22.5 и 2.6 километра. Судя по всему, машины сразу после покупки отправились на хранение. Находка подобных автомобилей подобна подарку судьбы, ведь состояние раритета можно назвать "салонным".



Владелец планирует продать легендарные автомобили по цене в 3.6 миллиона рублей. Для коллекционеров сумма не является критичной и даже наоборот, совсем невелика. Кстати, оба автомобиля датируются 1981 годом выпуска, и оба оснащены шестицилиндровым V-образным силовым агрегатом в 132 лошадиных силы. Объем двигателя составляет 2.8 литра. Разгон до 100 километров в час у этих "малышек" занимает 10 секунд. Всего таких автомобилей было выпущено порядка 9 тысяч экземпляров, из которых сохранилось около 6.5 тысяч.