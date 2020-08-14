Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 02:28 0

Продюсер "Гравити Фолз" рассказал о дальнейших планах

Продюсер
Фото: za.pinterest.com

Автор популярного и широко известного всем мультсериала "Гравити Фолз" Алекс Хирш заявил, что студия Disney запретила ему вводить в сериал персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Теперь ситуация изменилась. Об этом сообщает "Лента.ру".

В этом году студия Disney оказалась более лояльна настроенной к этому вопросу и в новом мультсериале "Дом совы" появятся персонажи с бисексуальной ориентацией. В настоящий момент, по словам создателя мультсериала Даны Террас, канал поддерживает ее в этом начинании. Ранее студия Pixar, принадлежащая каналу Disney, представила короткометражный мультсериал "Выход", одним из главных героев которого является гей. Цензура по этому поводу не дала запретов и пропустила мультфильм, который стал в конечном итоге первым в своем роде мультфильмом с ЛГБТ персонажем.

По задумке автора, главные героини мультсериала "Дом совы" испытывают враждебность по отношению друг к другу, но лишь из-за того, что хотят более близких отношений. Прямого умысла мультфильм в себе не несет. Посмотреть и оценить новаторскую мысль автора уже можно, сериал вышел на экраны 10 января 2020 года. Мультфильм получил множество положительных отзывов как от зрителей, так и от критиков.

Просмотров всего: 13

#культура #СМИ

распечатать


Общество

Выбор читателей за 13 августа
В России и мире

15-летняя дочь Моники Белуччи впервые снялась в откровенном купальнике
Общество 1

Белые медведи и миньоны: в Сергеевке местные жители расписали остановки
В России и мире 1

Киев готовится к возвращению Крыма и Донбасса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь