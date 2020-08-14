Продюсер "Гравити Фолз" рассказал о дальнейших планах

В этом году студия Disney оказалась более лояльна настроенной к этому вопросу и в новом мультсериале "Дом совы" появятся персонажи с бисексуальной ориентацией. В настоящий момент, по словам создателя мультсериала Даны Террас, канал поддерживает ее в этом начинании. Ранее студия Pixar, принадлежащая каналу Disney, представила короткометражный мультсериал "Выход", одним из главных героев которого является гей. Цензура по этому поводу не дала запретов и пропустила мультфильм, который стал в конечном итоге первым в своем роде мультфильмом с ЛГБТ персонажем.

По задумке автора, главные героини мультсериала "Дом совы" испытывают враждебность по отношению друг к другу, но лишь из-за того, что хотят более близких отношений. Прямого умысла мультфильм в себе не несет. Посмотреть и оценить новаторскую мысль автора уже можно, сериал вышел на экраны 10 января 2020 года. Мультфильм получил множество положительных отзывов как от зрителей, так и от критиков.