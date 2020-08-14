Известная российская актриса и модель Наталья Рудова опровергла слухи о своей беременности

Поклонники актрисы были сильно взбудоражены этой новостью. Уже начали строить версии кто же является отцом ребенка актрисы. Появилось мнение, что отец ребенка московский ресторатор и бизнесмен Александр Орлов. О его личной жизни известно не много, ему принадлежат более 80 заведений ресторанного типа по всему миру, и он является отцом троих детей от разных женщин. Правда же оказалась менее интригующей, чем домыслы желтой прессы. Наталья на своей странице в "Instagram" опровергла все слухи о романе и беременности, объяснив это тем, что с Александром их связывает не более чем дружба и коммерческое сотрудничество.

Снимки в ресторане являются ничем иным, как обсуждение нового совместного проекта. А внезапно свалившуюся на нее беременность толковала, неконтролируемой любовью к суши и дим-самам. Модель также отметила, что ей очень приятны душевные и теплые поздравления поклонников, но это была лишь шутка, от которой она не удержалась увидев новости о своей беременности. Наталья посмеялась над этой ситуацией и высказала предположение о том, что ей срочно нужно садится на диету.