Известная российская актриса и модель Наталья Рудова опровергла слухи о своей беременности
С недавних пор социальные сети взорвались информацией об интересном положении Натальи Рудовой. Об этом сообщает "Woman.ru".
Поклонники актрисы были сильно взбудоражены этой новостью. Уже начали строить версии кто же является отцом ребенка актрисы. Появилось мнение, что отец ребенка московский ресторатор и бизнесмен Александр Орлов. О его личной жизни известно не много, ему принадлежат более 80 заведений ресторанного типа по всему миру, и он является отцом троих детей от разных женщин. Правда же оказалась менее интригующей, чем домыслы желтой прессы. Наталья на своей странице в "Instagram" опровергла все слухи о романе и беременности, объяснив это тем, что с Александром их связывает не более чем дружба и коммерческое сотрудничество.
Снимки в ресторане являются ничем иным, как обсуждение нового совместного проекта. А внезапно свалившуюся на нее беременность толковала, неконтролируемой любовью к суши и дим-самам. Модель также отметила, что ей очень приятны душевные и теплые поздравления поклонников, но это была лишь шутка, от которой она не удержалась увидев новости о своей беременности. Наталья посмеялась над этой ситуацией и высказала предположение о том, что ей срочно нужно садится на диету.
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