Выбор читателей за 13 августа
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 13 августа.
Дальневосточный полпред Юрий Трутнев заболел коронавирусом
Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев заболел коронавирусом. Командировку на Дальний Восток ему пришлось отменить и уйти на самоизоляцию, сообщает РИА Новости.
В Свободном семилетняя велосипедистка погибла под колёсами грузовика
В Свободном на улице Комарова около 14 часов грузовик насмерть сбил ребёнка. Семилетняя девочка ехала по обочине дороги на велосипеде.
15-летняя дочь Моники Белуччи впервые снялась в откровенном купальнике
Дочь супермодели и актрисы Моники Белуччи снялась в рекламной фотосессии для итальянского бренда Dolce & Gabbana. Папарацци уже опубликовали фотографии. Об этом сообщает «Лента.ру».
Мишустин посоветовал проверить зрение министрам здравоохранения и финансов
Во время рабочей поездки на Дальний Восток премьер-министр России Михаил Мишустин справился о состоянии зрения и посоветовал обратиться к окулисту министру финансов Антону Силуанову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Видео с предложением, за авторством журналистов РИА Новости из кремлёвского пула, цитируют информационные агентства.
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