Выбор читателей за 13 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 13 августа.

Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев заболел коронавирусом. Командировку на Дальний Восток ему пришлось отменить и уйти на самоизоляцию, сообщает РИА Новости.

В Свободном на улице Комарова около 14 часов грузовик насмерть сбил ребёнка. Семилетняя девочка ехала по обочине дороги на велосипеде.

Дочь супермодели и актрисы Моники Белуччи снялась в рекламной фотосессии для итальянского бренда Dolce & Gabbana. Папарацци уже опубликовали фотографии. Об этом сообщает «Лента.ру».

Во время рабочей поездки на Дальний Восток премьер-министр России Михаил Мишустин справился о состоянии зрения и посоветовал обратиться к окулисту министру финансов Антону Силуанову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Видео с предложением, за авторством журналистов РИА Новости из кремлёвского пула, цитируют информационные агентства.