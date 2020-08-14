В Приамурье поступила новая техника для уборки улиц

По поручению губернатора Василия Орлова в область закупили технику для уборки улиц. Четыре вакуумные подметально-уборочные машины — «дорожные пылесосы» на базе КамАЗов передали «Амурупрадору». Ещё 13 комбинированных дорожных машин (КДМ) скоро доставят в область и также распределят между муниципалитетами.

— Новая техника позволит подметать дороги с асфальтобетонным покрытием, а также убирать тротуары. В состав оборудования «дорожных пылесосов» входят бункер, щётки и инструменты для уборки труднодоступных зон, — рассказал Владимир Азаров, начальник отдела продаж по спецтехнике ООО «Авто Центр Самарагд».



Одна такая машина стоит около 9 миллионов рублей. Для муниципалитетов это крайне необходимая техника.

— Белогорск — второй по величине город в области. У нас более 220 километров дорог, которые нужно убирать, чистить, благоустраивать. Поэтому мы готовы использовать эту технику на 100 %. Сегодня в нашем автопарке с подобным функционалом 2 машины, но это новая машина, мы рады такому подарку, — прокомментировал Александр Синько, заместитель председателя имущественных отношений города Белогорска.

После прибытия всей техники администрация Благовещенска получит 6 комбинированных уборочных машин и 2 подметально-вакуумные машины. В Белогорск поедет 5 комбинированных машин и одна подметально-вакуумная. А шимановская администрация получит 2 комбинированных уборочных машины и одну подметально-вакуумную, сообщили в пресс-службе амурского правительства.











