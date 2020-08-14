Гороскоп на 14 августа: у Львов не самый лучший день для бракосочетания, а у Овнов не исключены финансовые потери

Восход Солнца: 05:17

Заход Солнца: 19:51

Солнце во Льве.

Овен. Сегодня вы сможете достигнуть существенных высот, если займётесь умственным трудом и своим развитием. Критический день. Не исключены финансовые потери или появление на пути серьёзных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вечером возможны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.

Телец. Осторожность в быту не помешает, а лучше даже не подходите к электрическим приборам. Начинается период эмоционального обновления. К вам вернется оптимизм. Ваша увлеченность и энтузиазм захватят окружающих, воодушевят их на сотрудничество с вами. Однако проявите осмотрительность: не стоит строить далеко идущих планов, нельзя отказывать в помощи окружающим. Постарайтесь не перенапрягаться, иначе к вечеру может появиться временная неудовлетворенность всем и вся.

Близнецы. Сегодня от вас потребуется принятие важных решений. Звёзды советуют взвесить свои ожидания и претензии к партнерам и подумать, что и как можно исправить. Постарайтесь не назначать на первую половину дня деловых встреч. Обратите также внимание на состояние своего здоровья, особенно на правильное питание. Если вы будете достаточно собранны, правильно спланируете свой день, то вечером вы почувствуете покой и удовлетворение собой. Не исключено, что сегодня возникнет неловкая ситуация, которая может внести негативные изменения в личную жизнь. Возможно, вам придётся отстаивать свои взгляды, защищать собственные интересы. Нельзя позволять кому-либо оказывать на вас давление. Старайтесь быть максимально независимым.

Рак. День напряжённый, связанный с расщеплением сознания. Многим Ракам будет трудно совмещать противоречие активного и пассивного начал. Может возникнуть перенапряжение, и, как следствие, велика вероятность несчастных случаев. В решении любых проблем полагайтесь только на себя. Не ждите помощи со стороны. Отношения с избранниками будут критическими, вероятен разрыв. Вам сегодня следует проявить собранность и терпение. Желание расширить сферу деятельности не будет подкрепляться реальным взглядом на происходящее. Вы можете столкнуться с убытками, почувствовать досаду от фактов недавнего прошлого.

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Лев. Перестаньте волноваться, тогда и день пройдет спокойно, вы не будете чувствовать себя уставшим к вечеру. Сегодня самые обычные вещи подарят Львам самые необычные ощущения. Не самый лучший день для бракосочетания.

Дева. В целом ваше материальное положение стабилизировалось. Не предвидится крупных взлетов, но не грозят и падения. Денежные поступления не велики, но вам не придётся затрачивать много усилий на их получение. Сегодня вполне возможен приём гостей. Ваша половина будет вами гордиться. Всё, за что бы вы ни взялись сегодня в плане творчества, мoжeт быть реализовано. Вы можете доставить много приятных минут своим близким. День обретения новых источников энергии, расширения кругозора, целительства. Вероятно некоторое улучшение материального благосостояния: выигрыш, возвращение долга, находка ценной вещи. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Ваше обаяние покорит окружающих. Не отвлекайтесь на мелочи, иначе удача отвернется. Не исключено, что вас ждёт неожиданный поворот в личной жизни.

Весы. В общении с друзьями могут возникать проблемы, зато в окружении представителей противоположного пола вам будет очень комфортно. День символизирует активизацию негативных процессов в обществе. Особо внимательными должны быть государственные служащие, которым следует учесть все перемены, прежде чем приниматься за работу. Ваши дела могут замедлиться оттого, что натолкнутся на непреодолимые препятствия, а желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления, что приведет к обострению чувств. Нужно опасаться за состояние здоровья.

Скорпион. Хорошее время для уединения, окружающие будут выступать навязчивыми раздражителями. День благоприятный для смены деятельности. Скорпионы-служащие могут перейти от предположений и оценок ситуации непосредственно к делу — использовать возможность для смены работы. Вероятны удачные предложения. У деловых людей проекты будут развиваться неплохими темпами, работоспособность некоторых Скорпионов будет достойна подражания. Не оставляйте без внимания своих избранников. Сильные порывы души найдут свое воплощение.

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Астрологический прогноз на август 2020 года

Стрелец. День обещает стать благоприятным для дальнейшей жизнедеятельности. Главное — сделать гармоничными отношения с окружающими. Внешне вы можете выглядеть достаточно оптимистично, но это только ширма, которой вы попытаетесь отгородиться от мирской суеты. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Сегодня вполне возможны серьезные перемены в личной жизни мужчин-Стрельцов: или вы станете жертвой происков соперника, или попадете в зависимость от настроения своей партнерши. Для женщин-Стрельцов будут успешны обращения в органы власти, к начальству по бытовым проблемам. Сон — вещий, ожидайте исполнения.

Козерог. На работе, в бизнесе — спокойно. Главное, не хватайтесь за все сразу, доводите начатое дело до конца. Это хорошее время для поиска единомышленников, общения. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для приобретений, перемен в личной жизни. Однако существует опасность для здоровья. Звёзды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья.

Водолей. Хороший день для Водолеев творческих профессий. Они смогут разобраться с накопившимися делами или укрепить собственные позиции. Несправедливость, допущенная по отношению к вам или к кому-то из вашего окружения, может вызвать у вас вспышку негодования. Вероятно, обидчик пожалеет, что связался с вами, однако ваши вспыльчивость и непродуманные поступки никогда не решали проблем. Честность и прямота суждений помогут вам исправить положение. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Смотрите в будущее с оптимизмом. День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе, обманы. Сегодня сократите общение, встречи или творческие искания. Сосредоточьтесь на главном и постарайтесь не отвлекаться на мелочи. Вероятно, проблемы и ошибки в сфере профессиональной деятельности отнимут все ваше время. Опасны групповые занятия, физические нагрузки.

Рыбы. Не игнорируйте звездные подсказки – небесные светила плохого не посоветуют. Этот день может показаться странным и необычным – будьте внимательны к знакам и старайтесь доверять своей интуиции. Некоторые будут искать у вас поддержки и совета, что потешит вас чувством собственной значимости.

Астролог: Вальдемар Небоходцев