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13августа
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сегодня, 20:25 0

Несовершеннолетняя дочь губернатора задекларировала доход в 10 миллионов

Несовершеннолетняя дочь губернатора задекларировала доход в 10 миллионов
Фото: dailystorm.ru

Дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова оказалась вдвое богаче отца. Любимов за 2019 год задекларировал 4,3 миллиона, его 14-летняя дочь - 10 миллионов рублей. Об этом сообщает NewsRu.com.

Помимо прочего, супруга губернатора не отличилась беднотой и задекларировала 1,8 миллиона рублей. Примечательно, что за 2018 год дочь Любимова уже отчитывалась о доходах, но тогда общая сумма составила 8 миллионов рублей. Всего в семье насчитывается несколько квартир средней площадью 120 квадратных метров, а у супруги губернатора задекларирован автомобиль Ауди Q7.

В этом году президент РФ подписал указ о переносе сроков подачи сведений о доходах и имуществе с 1 апреля на 1 августа. Пресс-секретарь президента пояснил это тем фактом, что в условиях коронавируса далеко не все сотрудники смогут собрать необходимые документы в срок. Пользователи Сети сложили иное мнение, согласно которому массовое обсуждение многомиллионных доходов в разгар карантина могло вызвать волну протестов, поэтому и было решено перенести сроки сдачи.

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#губернатор #закон #финансы

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