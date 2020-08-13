Несовершеннолетняя дочь губернатора задекларировала доход в 10 миллионов

Помимо прочего, супруга губернатора не отличилась беднотой и задекларировала 1,8 миллиона рублей. Примечательно, что за 2018 год дочь Любимова уже отчитывалась о доходах, но тогда общая сумма составила 8 миллионов рублей. Всего в семье насчитывается несколько квартир средней площадью 120 квадратных метров, а у супруги губернатора задекларирован автомобиль Ауди Q7.



В этом году президент РФ подписал указ о переносе сроков подачи сведений о доходах и имуществе с 1 апреля на 1 августа. Пресс-секретарь президента пояснил это тем фактом, что в условиях коронавируса далеко не все сотрудники смогут собрать необходимые документы в срок. Пользователи Сети сложили иное мнение, согласно которому массовое обсуждение многомиллионных доходов в разгар карантина могло вызвать волну протестов, поэтому и было решено перенести сроки сдачи.