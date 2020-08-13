ЦБ предлагает отсрочить переход на российское ПО

ЦБ планирует перенести переход на российское программное обеспечение. Отсрочка, о которой пойдет речь, планируется до 1 января 2025 года. Центробанком будет отправлено прошение в администрацию российского президента. Об этом стало ясно из письма заместителя председателя Центробанка Дмитрия Скобелкина. Решение было принято по просьбе Ассоциации банков, которые предложили передвинуть дату перехода на российский софт. По предложению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, с наступлением 2021 года владельцы элементов, входящих в КИИ, должны перейти к использованию преимущественно российского ПО. Также, с 2022 года Минкомсвязи планирует перейти на российское оборудование. Минкомсвязи уже разработало необходимые для перехода проекты.

В июне этого года Ассоциация банков "Россия" уже предупреждала Центробанк о рисках, связанных с нарушением функционирования объектов КИИ. По мнению банковской ассоциации, реализация проекта Минкомсвязи в данной редакции практически невыполнима и требует подготовки. Трудность перехода к российскому ПО обусловлено несколькими факторами. Первой трудностью становится отсутствие качественных аналогов уже действующего иностранного ПО у российских производителей. Также, у IT-производителей не хватит мощности для выполнения масштабного перехода объектов КИИ. Более того, массовый переход на отечественное ПО и оборудование может вызвать сбой в работе информационных систем.