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13августа
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сегодня, 19:02 0

Прокуратура Свободного проводит проверку по факту гибели семилетней девочки

Прокуратура Свободного проводит проверку по факту гибели семилетней девочки
Фото: www.gzt-sv.ru

Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели 7-летней девочки на железнодорожном переезде. Как писало Амур.инфо, трагедия произошла сегодня около 14:00 на улице Комарова.

Водитель большегруза сбил юную велосипедистку, ехавшую по обочине дороги, и скрылся с места происшествия. В результате ДТП девочка погибла.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#дети #ДТП #происшествия

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