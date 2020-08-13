Прокуратура Свободного проводит проверку по факту гибели семилетней девочки
Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту гибели 7-летней девочки на железнодорожном переезде. Как писало Амур.инфо, трагедия произошла сегодня около 14:00 на улице Комарова.
Водитель большегруза сбил юную велосипедистку, ехавшую по обочине дороги, и скрылся с места происшествия. В результате ДТП девочка погибла.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Просмотров всего: 166