Участники марафона «Бег к мечте» пробегут по центральным улицам Благовещенска

Стали известны маршруты забегов III Амурского марафона «Бег к мечте». Основная часть дистанций пройдет по центральным улицам города – Краснофлотской и Ленина. Стартовать и финишировать участники марафона будут на Площади Победы.

Сам марафон пройдет 29 августа с 06.30 до 13.00. Участники пробегут дистанцию на выбор: 1км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Возраст участников – от 5 лет. Обязательные условия – справка от врача и уплата организационного взноса. Зарегистрироваться на марафон можно до 22 августа на сайте begkmechte.ru

Тем, кто не сможет пробежать дистанции в Благовещенске, организаторы предлагают сделать это заочно в режиме онлайн.

Для этого нужно зарегистрироваться на одну из дистанций на официальном сайте марафона, пробежать ее с 29 августа по 7 сентября, зафиксировать результат с помощью специального приложения и прислать скриншот организаторам. Участники онлайн-забега также получат стартовый набор с медалью.