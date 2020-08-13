На строительстве нового моста через Зею трудится триста человек

Губернатор Амурской области Василий Орлов провёл специальное совещание в режиме видеоконференции. Его тема: реализация проекта «Строительство моста через р. Зея». Для региона сегодня этот вопрос крайне важен!

- Мы продолжаем еженедельно рассматривать текущую ситуацию, разрешать возникающие проблемы. Если возникают отставания от графиков, необходимо немедленно принять все возможные меры, чтобы не допустить срывов, - подчеркнул Василий Александрович.

Эдуард Давыдов, руководитель дирекции строительства моста рассказал на совещании о ходе работы. Так на объекте собрано 125 единиц техники, из которых 80 единиц уже задействованы. До конца месяца должны привлечь ещё 37 машин. А ещё на стройке трудится триста человек.

Сегодня строители уже отсыпали 101 429 кубометров земляного полотна технологической дороги и строительных площадок. Продолжается монтаж опор временной ЛЭП, готовятся опоры буронабивных свай.