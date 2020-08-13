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сегодня, 18:20 1

В селе Белогорье сильно размыло новую дорогу

В селе Белогорье сильно размыло новую дорогу

В селе Белогорье улицу Заводскую размывает после каждого дождя. Это может быть травмоопасно для жителей. Да и сама дорога — оживлённая, по ней ходят автобусы.

— В начале лета прошёл сильный дождь и старый асфальт размыло. В июле положили новый асфальт, но бордюры так и не сделали. Из-за этого каждый новый дождь размывает дорогу всё сильнее. Иногда края дороги подсыпают щебнем, но это бесполезно, — рассказала жительница Белогорья.

Территориальный отдел села Белогорье направил в ЖКХ письмо с просьбой урегулировать ситуацию 6 августа. Его перенаправили в дорожно-эксплуатационное управление.

— Десятого августа на место выезжал специалист ДЭУ, который оценил ситуацию и обозначил фронт работ. Уже скоро рабочие должны начать ремонтировать дорогу. Этот вопрос находится под нашим контролем, — рассказал начальник территориального отдела села Белогорье Юрий Воронцов.

В ДЭУ сообщили, что края дороги подсыпали щебнем после каждого ливня. Этого хватало на месяц, но теперь за ремонт взялись основательно.

—Траншею сначала засыпят щебнем. А сверху из бетона или асфальта сделают желобок — это своеобразный водоотвод, чтобы дорогу не размывало. Работы планируют провести в августе за три дня и закончить их к концу месяца, — рассказали в пресс-службе ДЭУ.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Monarch

    Monarch
    50 минут назад

    а сразу сделать хорошо религия не позволила или жадность?

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