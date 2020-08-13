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сегодня, 18:30 1

В магдагачинских лесах искали грибников

В магдагачинских лесах искали грибников
Фото: https://www.instagram.com/amurskiespasateli/

В среду 12 августа в районе села Красная падь потерялась пожилая женщина. А на следующий день уже в окрестностях Магдагачи потерялись мужчина и женщина. Все трое решили поискать грибов.

К счастью, во всех трёх случаях потерявшиеся быстро нашлись. Так пожилую женщину через час после пропажи в полукилометре от села нашёл водитель пожарного автомобиля Дмитрий Шаповалов. Спасатели на одеяле вынесли её к населённому пункту, откуда бабушку госпитализировали.

А мужчина и женщина вышли на вой пожарной машины, которую включили специально для них, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#МЧС #природа

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    7 минут назад

    Теперь у пожарных вместо сирены - "ВОЙ".....

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