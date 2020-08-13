В магдагачинских лесах искали грибников

В среду 12 августа в районе села Красная падь потерялась пожилая женщина. А на следующий день уже в окрестностях Магдагачи потерялись мужчина и женщина. Все трое решили поискать грибов.

К счастью, во всех трёх случаях потерявшиеся быстро нашлись. Так пожилую женщину через час после пропажи в полукилометре от села нашёл водитель пожарного автомобиля Дмитрий Шаповалов. Спасатели на одеяле вынесли её к населённому пункту, откуда бабушку госпитализировали.

А мужчина и женщина вышли на вой пожарной машины, которую включили специально для них, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.