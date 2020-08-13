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13августа
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сегодня, 18:08 0

15-летняя дочь Моники Белуччи впервые снялась в откровенном купальнике

15-летняя дочь Моники Белуччи впервые снялась в откровенном купальнике
Фото: telegid.com

Дочь супермодели и актрисы Моники Белуччи снялась в рекламной фотосессии для итальянского бренда Dolce & Gabbana. Папарацци уже опубликовали фотографии. Об этом сообщает "Лента.ру".

На снимках 15-летняя дочь Белуччи позирует на озере "Комо". Фотосессия проходила на дорогой яхте. Дева Кассель одета в бикини с ассиметричными плавками, а сам купальник имеет яркий цветочный принт. МОдный бренд впервые проводит фотосессию, где молодая девушка изображена в купальнике. Ранее Дева уже снималась для этого дома моды вместе со своим отцом. Но на семейной фотосессии дочь Белуччи одета в нежно-розовое кружевное платье.

Напомним, что совсем недавно Монику Белуччи раскритиковали за большое количество морщин на лице. ПО мнению пользователей сети, супермодель состарилась несоизмеримо своему возрасту, и выглядит старше 55 лет, которые Моника отпраздновала 30 сентября прошлого года. Мнения пользователей не являются единогласными, многие поклонники хвалят актрису за отказ от хирургических вмешательств и естественную красоту.

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#интернет #СМИ #шоу-бизнес

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