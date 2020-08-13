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13августа
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сегодня, 17:55 3

Мишустин посоветовал проверить зрение министрам здравоохранения и финансов

Мишустин посоветовал проверить зрение министрам здравоохранения и финансов

Во время рабочей поездки на Дальний Восток премьер-министр России Михаил Мишустин справился о состоянии зрения и посоветовал обратиться к окулисту министру финансов Антону Силуанову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Видео с предложением, за авторством журналистов «РИА Новости» из кремлёвского пула, цитируют информационные агентства.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты?» — спросил премьер. «Вдруг что-то не увидели большое, нет?».

Напомним, рабочая поездка премьер-министра по Дальнему Востоку продлится до 18 августа. В ходе командировки Мишустин посетит и Амурскую область, также в список вошли Чукотка, Камчатка и Магаданская область.

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#российская власть #визит Мишустина на ДВ

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Комментарии
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  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    58 минут назад

    Пусть себе сначала фары протрет

  • Кроненберг

    Кроненберг
    46 минут назад

    Мишустин видит деньги на это выделенное?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    14 минут назад

    Он и должен видеть деньги вложенные в инфраструктуру, в больницы, дороги и т.п. Почему то я уверен в том, что после его визита, к нам приедет ск с грандиозной проверкой. Кому то пора сушить сухари.

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