Мишустин посоветовал проверить зрение министрам здравоохранения и финансов

Во время рабочей поездки на Дальний Восток премьер-министр России Михаил Мишустин справился о состоянии зрения и посоветовал обратиться к окулисту министру финансов Антону Силуанову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Видео с предложением, за авторством журналистов «РИА Новости» из кремлёвского пула, цитируют информационные агентства.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты?» — спросил премьер. «Вдруг что-то не увидели большое, нет?». Напомним, рабочая поездка премьер-министра по Дальнему Востоку продлится до 18 августа. В ходе командировки Мишустин посетит и Амурскую область, также в список вошли Чукотка, Камчатка и Магаданская область.

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