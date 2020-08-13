В Приамурье зарегистрировали 13 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждены 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,4 %.
В Благовещенске выявили восемь заражений, в Тынде — два, по одному в Шимановске, Тындинском и Тамбовском районах.
С нарастающим итогом в регионе выявлено 3 010 случаев COVID-2019.
1972 человека выписались из стационаров с выздоровлением.
838 человек контактировали с заболевшими.
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