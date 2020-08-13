Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:11 0

В Приамурье зарегистрировали 13 новых заражений коронавирусом

В Приамурье зарегистрировали 13 новых заражений коронавирусом
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,4 %.

В Благовещенске выявили восемь заражений, в Тынде — два, по одному в Шимановске, Тындинском и Тамбовском районах.

С нарастающим итогом в регионе выявлено 3 010 случаев COVID-2019.

1972 человека выписались из стационаров с выздоровлением.

838 человек контактировали с заболевшими.

Просмотров всего: 261

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Общество

Для амурчан с сердечно-сосудистыми заболеваниями закупили дорогостоящие лекарства
В России и мире

Риск заболеть Covid-19 ниже у тех, кто использует ополаскиватель для рта
Общество 1

В Амурском наркологическом диспансере сделали ремонт
Общество 5

Амурская областная больница вернулась к штатной работе
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь