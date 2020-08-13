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13августа
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сегодня, 16:56 0

Для амурчан с сердечно-сосудистыми заболеваниями закупили дорогостоящие лекарства

Для амурчан с сердечно-сосудистыми заболеваниями закупили дорогостоящие лекарства
Фото: unsplash.com

Минздрав области составил список амурчан, которым требуется лекарственное обеспечение, их — 2185. Из них 745 имеют право на лекарственное обеспечение по программе «Развитие здравоохранения». Остальные либо ещё не встали на учёт у врача по месту жительства, либо получают льготу в рамках других программ, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Амурчане, перенесшие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции обеспечиваются лекарствами в поликлиниках по месту прописки.

— В первую очередь были приобретены наиболее дорогостоящие препараты. Сейчас мы закупаем остальные лекарства из 23 наименований перечня. Это лекарства, снижающие свертываемость крови и уровень холестерина, — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Госпрограмма «Развитие здравоохранения» направлена на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов. Для этой цели из федерального бюджета Приамурью выделили 74 миллиона рублей.

— Медицинские организации сформировали заявку на приобретение лекарств для граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания. Минздравоохранения Амурской области заключил 16 госконтрактов на поставку необходимых препаратов на сумму более 48 миллионов рублей. Лекарства распределены по аптекам и выдаются гражданам по бесплатным рецептам, — Светлана Леонтьева.

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#здоровье #медицина

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