Наш Подкаст: Александр Шпак
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.
Четвертый гость - Александр Шпак
00:02:30 - Самопрезентация Александра
00:03:30 - Начало карьеры, студия Александра и о дизайнерской мебели
00:13:30 - Про Икею
00:30:00 - Covid-19 и его последствия. Что изменится, а что останется?
00:44:30 - Италия, Испания, Германия. Начало
00:46:30 - Саня убежал на 5 минут, а мы пока обсуждаем его квартиру
00:50:00 - Италия, Испания, Германия. Продолжение
00:54:00 - Италия, Испания, Германия. Сравнение
01:01:30 - Концерт группы Rammstein и музыка
01:11:30 - Про подарки
Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast
Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast
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Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
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