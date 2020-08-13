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13августа
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сегодня, 16:50 0

Наш Подкаст: Александр Шпак

Наш Подкаст: Александр Шпак

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Четвертый гость - Александр Шпак

00:02:30 - Самопрезентация Александра

00:03:30 - Начало карьеры, студия Александра и о дизайнерской мебели

00:13:30 - Про Икею

00:30:00 - Covid-19 и его последствия. Что изменится, а что останется?

00:44:30 - Италия, Испания, Германия. Начало

00:46:30 - Саня убежал на 5 минут, а мы пока обсуждаем его квартиру

00:50:00 - Италия, Испания, Германия. Продолжение

00:54:00 - Италия, Испания, Германия. Сравнение

01:01:30 - Концерт группы Rammstein и музыка

01:11:30 - Про подарки

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Аккаунт на Apple Podcasts

Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 159

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