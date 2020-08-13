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13августа
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сегодня, 16:49 1

Китайские рыбаки незаконно пресекли границу в районе Сковородина

Китайские рыбаки незаконно пресекли границу в районе Сковородина
Фото: unsplash.com

Двоих жителей КНР обвиняют в незаконном пересечении границы. Как установили следователи УФСБ, в мае этого года иностранцы незаконно пересекли границу на моторной лодке, остановились у российского берега и начали ставить ловушки для рыбы.

Нарушителей задержал пограничный наряд Сковородина.

В ходе расследования в отношении граждан КНР была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Областная прокуратура уже направила уголовное дело в Сковородинский районный суд.

Максимальное наказание, которое грозит нарушителям государственной границы – это шесть лет лишения свободы, говорится на официальном сайте областной прокуратуры.

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#Китай #происшествия

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    17 минут назад

    Да там практически по всей линии ИТС нет колючки. Проходной двор. Лично видел.

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