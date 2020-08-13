Китайские рыбаки незаконно пресекли границу в районе Сковородина

Фото: unsplash.com

Двоих жителей КНР обвиняют в незаконном пересечении границы. Как установили следователи УФСБ, в мае этого года иностранцы незаконно пересекли границу на моторной лодке, остановились у российского берега и начали ставить ловушки для рыбы.



Нарушителей задержал пограничный наряд Сковородина.



В ходе расследования в отношении граждан КНР была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Областная прокуратура уже направила уголовное дело в Сковородинский районный суд.

Максимальное наказание, которое грозит нарушителям государственной границы – это шесть лет лишения свободы, говорится на официальном сайте областной прокуратуры.