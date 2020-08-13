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13августа
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сегодня, 15:58 0

В ДВОКУ привезли более 20 новых бронемашин

В ДВОКУ привезли более 20 новых бронемашин
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Для участников международных военных игр «Суворовский натиск» в ДВОКУ доставили более 20 новых БМП-2М. Модернизированные версии бронемашин поступили в Амурскую область прямо с завода-изготовителя.

От машин предыдущего поколения их отличает усовершенствованная система агрегатов и механизмов. Кроме этого, в новой версии установлена новейшая радиостанция пятого поколения «Акведук» с возможностью ведения засекреченной связи.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, все команды перед началом состязаний самостоятельно проведут необходимые технические настройки и пристрелку новой техники.

Напомним, что 23 августа впервые на полигоне ДВОКУ состоятся международные соревнования «Суворовский натиск». Конкурс является одним из главных и самых зрелищных конкурсов системы Армейских международных игр. Ожидается, что на Дальний Восток прибудут не менее 10 команд от разных стран мира.

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#военные #конкурсы #технологии

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