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13августа
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сегодня, 16:00 1

Амурская область на 70% подготовилась к грядущему отопительному сезону

Амурская область на 70% подготовилась к грядущему отопительному сезону
Фото: www.amurobl.ru

В регионе продолжается активная подготовка к отопительному периоду 2020—2021. Сегодня работы выполнены на 72, 5%. Так почти на 70% готовы региональные котельные, на 73,4% теплосети. Водопроводы проверили и отремонтировали на 72,2%, а жилищный фонд почти на 75%.

Таким образом, к 1 августа в Приамурье заменили 16 километров теплосетей, 9,27 километров водопровода, 3,5 километра канализации. А ещё установили 90 новых котлов! 282 котла отремонтировали.

Интересно, что на реализацию программы Модернизации коммунальной инфраструктуры в текущем году почти полмиллиона рублей запланировали именно на подготовку к предстоящему отопительному периоду.

В рамках этих средства в Сковородинском районе установили 3 автоматизированных модульных котельных. Две в селе Невер и одну в Сковородине.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    чо правда штоли ? трубы голые , как были на теплотрассе так и остались , за лето никто не подошел .Опять будут улицу греть (

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