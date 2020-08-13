Амурская область на 70% подготовилась к грядущему отопительному сезону

В регионе продолжается активная подготовка к отопительному периоду 2020—2021. Сегодня работы выполнены на 72, 5%. Так почти на 70% готовы региональные котельные, на 73,4% теплосети. Водопроводы проверили и отремонтировали на 72,2%, а жилищный фонд почти на 75%.

Таким образом, к 1 августа в Приамурье заменили 16 километров теплосетей, 9,27 километров водопровода, 3,5 километра канализации. А ещё установили 90 новых котлов! 282 котла отремонтировали.



Интересно, что на реализацию программы Модернизации коммунальной инфраструктуры в текущем году почти полмиллиона рублей запланировали именно на подготовку к предстоящему отопительному периоду.



В рамках этих средства в Сковородинском районе установили 3 автоматизированных модульных котельных. Две в селе Невер и одну в Сковородине.