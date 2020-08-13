Риск заболеть Covid-19 ниже у тех, кто использует ополаскиватель для рта

Результатами своей работы поделились ученые Рурского университета в Бохуме. Их исследование показало, что использование любого ополаскивателя помогает снизить вирусную нагрузку в жидкостях полости рта.

После трех полосканий количество вируса на единицу объема жидкости становится ниже порога обнаружения — то есть, если носитель вируса пользуется ополаскивателем, риск, что он заразит кого-то ещё, становится нулевым, — пишет сайт runews24.



Но исследователи предупреждают, стоит помнить — этот эффект временный, так как выработка вируса в организме не прекращается после полоскания.