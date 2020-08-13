Амурские леса для инвентаризации фотографирует беспилотник

Чтобы уточнить, какие деревья растут в амурских лесах, их фотографирует беспилотник. «Инвентаризацию» лесов гослесфонд проводит раз в 15 лет.

Это необходимо, чтобы установить границы лесничеств, спланировать новые посадки и правильно организовать охрану лесов.

Сейчас проходит первый этап «инвентаризации» – специалисты проводят аэросъемку с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Он развивает скорость от 15 до 30 метров в секунду и может находиться в воздухе до 2 часов, радиус его облета – 20 километров. Взлетает беспилотник с помощью катапульты, а приземляется на парашюте. Съемку проводят две установленные на аппарате камеры – обычная и цифровая. Есть у дрона и GPS-приемник с радиомодемом. Траекторию полета специалисты видят на мониторе блока управления.







Съемки закончатся осенью. После этого материал обработают и составят цифровое трансформированное изображение местности. Затем специалисты благовещенского лесничества проведут полевой и камеральный этапы работ. На весь процесс выделено 12,5 миллиона рублей, - сообщает Министерство лесного хозяйства амурской области.