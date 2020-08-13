Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость
сегодня, 15:25 0

Амурские леса для инвентаризации фотографирует беспилотник

Амурские леса для инвентаризации фотографирует беспилотник
Фото: https://www.instagram.com/minlesamur/

Чтобы уточнить, какие деревья растут в амурских лесах, их фотографирует беспилотник. «Инвентаризацию» лесов гослесфонд проводит раз в 15 лет.
Это необходимо, чтобы установить границы лесничеств, спланировать новые посадки и правильно организовать охрану лесов.

Сейчас проходит первый этап «инвентаризации» – специалисты проводят аэросъемку с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Он развивает скорость от 15 до 30 метров в секунду и может находиться в воздухе до 2 часов, радиус его облета – 20 километров. Взлетает беспилотник с помощью катапульты, а приземляется на парашюте. Съемку проводят две установленные на аппарате камеры – обычная и цифровая. Есть у дрона и GPS-приемник с радиомодемом. Траекторию полета специалисты видят на мониторе блока управления.


Съемки закончатся осенью. После этого материал обработают и составят цифровое трансформированное изображение местности. Затем специалисты благовещенского лесничества проведут полевой и камеральный этапы работ. На весь процесс выделено 12,5 миллиона рублей, - сообщает Министерство лесного хозяйства амурской области.

Просмотров всего: 24

#природа

распечатать


Общество

В Зейском и Селемджинском районах отменили противопожарный режим
Общество 5

В благовещенском парке Дружбы появился домик для уточек
Общество 1

В Приамурье первая декада августа перевыполнила норму дождей
Общество

Жители села Саскаль просят помочь раненой сове

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь