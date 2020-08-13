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13августа
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сегодня, 15:10 1

В Амурском наркологическом диспансере сделали ремонт

В Амурском наркологическом диспансере сделали ремонт
Фото: minzdravamur

В приемном покое областного наркодиспансера потолок заменили на натяжной, стены обшили пластиковыми панелями, на пол уложили новое современное покрытие. Стойку регистрации снабдили «тревожной кнопкой», предусмотрели пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Все материалы и мебель подобрали в соответствии с санитарными требованиями: все легко моется и дезинфицируется, сообщает амурский минздрав.

«Перепланировка позволила значительно увеличить площадь для приема пациентов и процедуры медицинского освидетельствования. Учитывая особенность состояния поступающих пациентов, этот факт имеет большое значение. Главной целью было создать комфортные условия пребывания для пациентов», — отметила главный врач наркологического диспансера Лидия Рыбальченко.

Кстати, весь ремонт сделали на собственные средства учреждения.

Напомним, отделение неотложной наркологической помощи открылось в областном наркологическом диспансере в конце 2013 года. Здесь одновременно могут обслуживаться 20 пациентов. В отделении есть все необходимое оборудование — дыхательная аппаратура, реанимационное и диагностическое оборудование. Ежегодно там получает лечение более 3 тысяч человек.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    31 минута назад

    На электрику денег не хватило? Заместо скрытой проводки - сопли сверху-вниз и эпично выглядывающая розетка с удлиннителем.))))

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