В Амурском наркологическом диспансере сделали ремонт

В приемном покое областного наркодиспансера потолок заменили на натяжной, стены обшили пластиковыми панелями, на пол уложили новое современное покрытие. Стойку регистрации снабдили «тревожной кнопкой», предусмотрели пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Все материалы и мебель подобрали в соответствии с санитарными требованиями: все легко моется и дезинфицируется, сообщает амурский минздрав.

«Перепланировка позволила значительно увеличить площадь для приема пациентов и процедуры медицинского освидетельствования. Учитывая особенность состояния поступающих пациентов, этот факт имеет большое значение. Главной целью было создать комфортные условия пребывания для пациентов», — отметила главный врач наркологического диспансера Лидия Рыбальченко. Кстати, весь ремонт сделали на собственные средства учреждения. Напомним, отделение неотложной наркологической помощи открылось в областном наркологическом диспансере в конце 2013 года. Здесь одновременно могут обслуживаться 20 пациентов. В отделении есть все необходимое оборудование — дыхательная аппаратура, реанимационное и диагностическое оборудование. Ежегодно там получает лечение более 3 тысяч человек.

Просмотров всего: 77

#здоровье #медицина

распечатать

Sirotov