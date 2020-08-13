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13августа
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сегодня, 14:37 1

В Благовещенске мужчина похитил воздух

В Благовещенске мужчина похитил воздух
Фото: www.alfagaz-nsk.ru

Благовещенские полицейские задержали местного жителя, который похитил оборудование с территории производственной базы. Сотрудники полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили детали преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, ночью неизвестный проник на базу через забор и похитил три баллона для сжатого воздуха стоимостью более 35 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 39-летний амурчанин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    51 минута назад

    В редакцию Амуринфы взяли Петросяна?

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