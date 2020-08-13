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сегодня, 14:30 1

В Белогорске за неуставщину осудили солдата-срочника

В Белогорске за неуставщину осудили солдата-срочника

Белогорский гарнизонный военный суд вынес приговор солдату-срочнику, одной из частей Амурской области. Его признали виновным в нарушении уставных взаимоотношений между военнослужащими. Осужденный унижал честь и достоинство сослуживцев, прибегал к насилию, при этом даже не был их начальником.

Предварительное следствие и суд установили, что рядовой в феврале и апреле этого года пытался заставить своих сослуживцев навести порядок в расположении части. Получив отказ, он умышленно в присутствии других солдат начал их бить. Кроме этого, словесно унизил честь и достоинство братьев по оружию. От действий осужденного пострадало 12 солдат.


Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого, любитель неуставняка заплатит штраф в 50 тысяч рублей, сообщает ВСО СК России по Белогорскому гарнизону.

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#военные #суды

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    Что за лохи эти 12 человек, что не могли дать отпор одному?

    Или нам чего-то не договаривают?

    Кстати, а что мешало им навести порядок в расположении части?

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