В Белогорске за неуставщину осудили солдата-срочника

Белогорский гарнизонный военный суд вынес приговор солдату-срочнику, одной из частей Амурской области. Его признали виновным в нарушении уставных взаимоотношений между военнослужащими. Осужденный унижал честь и достоинство сослуживцев, прибегал к насилию, при этом даже не был их начальником.

Предварительное следствие и суд установили, что рядовой в феврале и апреле этого года пытался заставить своих сослуживцев навести порядок в расположении части. Получив отказ, он умышленно в присутствии других солдат начал их бить. Кроме этого, словесно унизил честь и достоинство братьев по оружию. От действий осужденного пострадало 12 солдат.







Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого, любитель неуставняка заплатит штраф в 50 тысяч рублей, сообщает ВСО СК России по Белогорскому гарнизону.