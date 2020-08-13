Жителей Приамурья приглашают на соревнования по ходьбе через Интернет

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Амурчан приглашают поучаствовать в спортивных соревнованиях с помощью мобильного приложения. Идея проекта состоит в проведении всероссийских массовых соревнований по фоновой ходьбе между корпоративными, муниципальными командами и командами пенсионеров с использованием мобильного приложения по подсчёту шагов.

Чтобы принять участие в соревнованиях, нужно ознакомиться с информацией в официальном аккаунте проекта @chelovek_iduschii_official hii_official или на сайте человекидущий.рф и установить на телефон бесплатное мобильное приложение.

Первый чемпионат в рамках проекта «Человек идущий» состоится уже в октябре. Принять участие можно в составе команды или индивидуально.

Победителем в командном зачёте становится команда, показавшая лучший результат в своей программе. В индивидуальном зачёте – участник, показавший лучший абсолютный результат по количеству шагов, сообщает пресс-служба ОКЦ Благовещенска.